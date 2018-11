publié le 13/11/2018 à 07:48

En Californie, 42 personnes ont été tuées dans les incendies qui ravagent l'État depuis plusieurs jours. C'est d'ores et déjà le bilan le plus lourd de l'histoire du pays. Treize corps, où ce qu'il en reste, ont été découverts lundi 12 novembre, dont dix à Paradise.



Les autorités vont renforcer les équipes spécialisées dans la recherche des restes humains. Les brigades canines vont désormais pouvoir intervenir. Jusqu'ici, le sol était trop chaud pour emmener les chiens fouiller les ruines des habitations. Seuls quatre des quarante-deux corps ont été identifiés, les autres sont dans un état tel qu'il va falloir des tests génétiques pour déterminer leur identité.



On recense également 228 disparus, mais ce décompte reste encore incertain puisqu'une centaine de personnes recherchées, dont les noms étaient affichés dans les refuges, ont été retrouvées par leurs proches ces dernières heures.

À Paradise, une vision de désolation

La ville de Paradise, 27.000 habitants au nord de Sacramento, a presque disparu. Dans une lumière étrange, presqu'une lumière d'éclipse mais avec un soleil rouge qui perce un épais nuage de fumée orange. Il y a beaucoup de particules dans l'air qui se déposent, comme de la poussière sur les vêtements. Ici, ce sont des quartiers entiers qui ont brûlé. On aperçoit également des biches, perdues, qui fuient l'incendie qui ravage leur forêt et qui se retrouvent comme survivantes dans cette ville-morte.



La chaleur était si intense qu'on aperçoit sous les voitures des coulées d'aluminium fondu, comme de la lave sous les carcasses. L'aluminium fond à 660 degrés Celsius. Et pourtant, dans un quartier où tout a brûlé, ici ou là des maisons sont miraculeusement préservées. Peu ou pas touchées par les flammes, seulement recouvertes d'une pellicule de cendres. Des arbres restent aussi debout.



L'incendie continue. Pour le moment, il a brûlé 72.000 hectares selon le relevé des pompiers. Pour la première fois, ils sont confiants : hier soir, l'incendie était contenu à 5%, c'est désormais 30%. Depuis 5 jours, 8.000 soldats du feu sont mobilisés. Exténués, ils pensent toutefois que le plus dur est derrière eux.