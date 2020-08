Hong Kong : les élections législatives reportées, la répression s'intensifie

et AFP

publié le 31/07/2020 à 23:49

Nouveau revers pour les militants pro-démocratie à Hong Kong. Les élections législatives ont été reportées d'un an, à cause du coronavirus. C'est ce vendredi soir que la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam, qui a été nommée à ce poste par le pouvoir chinois, l'a annoncé.



Hong Kong connait en effet depuis quelques semaines une recrudescente du nombre de cas de Covid-19. Plus de la moitié des 3.272 cas de coronavirus enregistrés l'ont été depuis le début du mois de juillet.

Au sujet du report de l'élection, Carrie Lam a déclaré qu'il s'agissait de "la décision la plus difficile" à prendre depuis l'arrivée en janvier de la pandémie. Pékin a immédiatement exprimé vendredi 31 juillet son soutien au report. En revanche, cette décision a ravivé la colère du camp pro-démocratie, qui avait demandé à Carrie Lam de ne pas instrumentaliser la pandémie pour éviter une déroute dans les urnes.

"Notre résistance se poursuivra"

Ce report des élections fait suite à un mois marqué par la disqualification de 12 candidats pro-démocratie, des arrestations d'étudiants et le départ en exil de figures de l'opposition. À l'occasion de cette élection, le camp pro-démocratie espérait obtenir pour la première fois une majorité au sein du parlement, grâce à la popularité de la contestation de l'an passé, et son succès aux scrutins locaux en novembre.

"Notre résistance se poursuivra et nous espérons que le monde se tiendra à nos côtés dans les batailles à venir", a déclaré Joshua Wong, qui avait en 2014 été le visage du "Mouvement des parapluies", et dont la candidature aux législatives a été rejetée. "C'est sans aucun doute la période de fraude électorale la plus scandaleuse de l'histoire de Hong Kong", a-t-il poursuivi, au cours d'une conférence de presse.