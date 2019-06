Hong Kong : la cheffe de l'exécutif présente ses "plus sincères excuses"

publié le 18/06/2019 à 16:23

La cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a présenté mardi 18 juin ses "plus sincères excuses" pour la crise provoquée par un projet de loi ouvrant la voie à des extraditions vers la Chine continentale.

"Je dois assumer personnellement la plus grande part de responsabilité" pour ce qui "a conduit à des controverses, des différends et de l'inquiétude dans la société", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. "Je présente mes plus sincères excuses à tout le peuple de Hong Kong", a ajouté Carrie Lam qui avait déjà offert des "excuses" dimanche pour avoir semé le trouble dans le territoire.

Le projet de loi a provoqué des manifestations géantes dans l'ancienne colonie britannique, plongée dans l'une de ses pires crises politiques avec des appels à la démission de Carrie Lam.

Elle a suspendu ce projet le 15 juin après des manifestations d'une ampleur record les 9 et 12 juin, émaillées d'affrontements entre la police et certains manifestants. Mais le lendemain près de deux millions de manifestants -- plus du quart de la population --, selon les organisateurs, défilaient en exigeant le retrait définitif du projet et sa démission.

Carrie Lam, à laquelle Pékin a réaffirmé lundi son soutien, a affirmé vouloir "continuer à travailler très dur (...) pour répondre aux aspirations de la population de Hong Kong".

Selon ses détracteurs, le projet de loi placerait la population à la merci du système judiciaire de Chine continentale, opaque et sous influence du Parti communiste. Les milieux d'affaires craignent que la réforme nuise à l'image internationale et à l'attractivité de la place financière.