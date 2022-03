Guerre en Ukraine : une journaliste russe tuée dans un bombardement à Kiev

Tuée alors qu'elle couvrait le conflit russo-ukrainien. Ce mercredi soir, une journaliste russe a été tuée dans un bombardement sur Kiev, selon le média indépendant en ligne pour lequel elle travaillait, The Insider.

Selon un communiqué du média indépendant, Oksana Baulina aurait été tuée par une roquette pendant qu'elle était en train de filmer les dommages causés par une précédente frappe sur un centre commercial de l'arrondissement de Podil, dans le nord-ouest de la capitale ukrainienne. Avant de rejoindre The Insider, la jeune femme était productrice pour une fondation de lutte contre la corruption dans son pays. Celle-ci ayant été classée comme "organisation extrémiste" par les autorités, la journaliste avait dû quitter la Russie et continuait à travailler pour The Insider sur le thème de la corruption.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, au moins six journalistes dont trois étrangers ont été tués dans ce pays : un cameraman franco-irlandais de Fox News et une Ukrainienne qui l'accompagnait, un documentariste américain, deux autres journalistes ukrainiens et Oksana Baulina.

Plus globalement, depuis le 24 février dernier, 73 civils, dont quatre enfants, ont été tués et 297 blessés dans la capitale ukrainienne, selon un dernier bilan communiqué mercredi à l'AFP par la porte-parole de son maire, Vitali Klitschko. Et ce, alors même que les forces russes ne parviennent toujours pas à rentrer dans la ville.