INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : "Ils ont menacé de me tuer parce que j'étais journaliste"

Oleh Baturin est journaliste dans la région de Kherson, seule ville ukrainienne majeure à être passée sous contrôle russe depuis le début de la guerre. Il a été enlevé et séquestré par des forces armées russes pendant près de huit jours. Sur RTL, il explique le déroulement de son enlèvement.

"Un ami m'a passé un coup de téléphone me demandant de le rejoindre dans une station-service. Mais, en fait, c'était un piège, à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir que mon copain était déjà capturé par les Russes" entame Oleh Baturin. Il se rend donc au lieu de rendez-vous, mais se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. "Il n'y avait qu'une voiture sur le parking" détaille-t-il. "J'ai voulu faire demi-tour, mais des hommes sont descendus du véhicule. Ils se sont approchés, ils m'ont mis à terre, m'ont tabassé et m'ont mis les menottes" explique le journaliste.

Oleh Baturin est ensuite emmené dans un lieu inconnu où il est interrogé. "Ils ont menacé de me tuer juste parce que j'étais journaliste" raconte-t-il. Ses geôliers lui imposent plusieurs interrogatoires "quotidiens". "On m'a demandé qui étaient les organisateurs des manifestations contre l'armée russe dans la région. Et puis ils m'ont posé des questions très bizarres, par exemple si je savais quand la Seconde Guerre mondiale avait commencé" témoigne-t-il.