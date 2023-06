Guerre en Ukraine : quelle est la situation au barrage de Kakhovka ?

Des milliers de personnes sont évacuées de la région de Kherson, mardi 6 juin, après la destruction partielle du barrage hydroélectrique de Kakhovka. Une inondation de la zone est à craindre, car ce barrage retient 18 millions de m3 d'eau, qui ont commencé à s'écouler en aval.

Le niveau de l'eau dans la ville située en-dessous du barrage a monté de plus de 10 mètres et la centrale électrique de Nova Kakhovka est entièrement sous les eaux. Selon les autorités ukrainiennes, 16.000 personnes se trouvent en zone critique, directement menacée d'inondation. Elles sont 22.000 d'après les Russes.

Dans la ville de Kherson, située à une soixantaine de kilomètres en aval, l'eau commence à monter. "On s'est fait réveiller à 5h du matin (...) on doit évacuer toutes les zones inondables que ce soit personnel ou matériel", a témoigné Maxime Barrat, un Français qui se bat aux côtés des forces ukrainiennes. "L'eau a monté de 2,5 mètres (...) Il y aura des quartiers qui seront complètement engloutis", a-t-il ajouté.

La population de la ville a commencé à être évacuée. Le premier train devait quitter la gare à 11h, heure de Paris. Kiev et Moscou se montrent du doigt mutuellement : les Russes accusent les forces ukrainiennes d'avoir bombardé à plusieurs reprises le barrage. De son côté, l'Ukraine affirme que la Russie a miné et a fait sauter le barrage pour provoquer des inondations et freiner la prochaine contre-offensive ukrainienne.

