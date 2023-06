Une flotte russe de bateaux fantômes... Moscou détiendrait, selon les assureurs, 600 gros navires qui vogueraient sous des pavillons complaisants, parfois sans assurance, pour contourner l'embargo contre les importations de pétrole russe par voie maritime, entré en vigueur en décembre dernier.

Auparavant, plusieurs grandes compagnies maritimes occidentales assuraient le transport. Elles ont cessé de le faire d'autant plus qu'elles ne pouvaient plus assurer leur cargaison, en raison des sanctions. C'est ce qui a poussé la Russie à se constituer cette flotte fantôme, qui lui permet de continuer à exporter son pétrole notamment vers la Chine et l'Inde.



D'où sortent ces 600 navires ? La Russie ne les pas construits du jour au lendemain... Ce sont des tankers rachetés pour trois fois rien par les Russes, ou qui appartiennent à des petites entreprises qui n'ont parfois qu'un seul navire. Selon l'assureur Allianz, ces entreprises sont basées dans des pays comme le Venezuela ou la Corée du Nord. Il s'agit de compagnies souvent inconnues, qui font naviguer leurs pétroliers sous pavillon de Hong Kong ou de Dubaï.

Des navires rarement assurés

Est-ce dangereux ? En effet, car ces bateaux sont très souvent vieux et mal entretenus et à cause des sanctions, la Russie n'a plus accès aux pièces de rechange. L'équipage de ces navires est aussi souvent mal formé. Il y a donc des risques accrus de collisions ou d'incendies, d'autant plus que certains bâtiments, en plus du pétrole transportent aussi des batteries au lithium. Et, évidemment, il y a des risques de marées noires.

Depuis six mois, la Finlande et l'Estonie s'inquiètent de voir de plus en plus de ces bateaux fantômes dans le golfe de Finlande. Les deux pays devront payer la facture en cas de marée noire, car ces pétroliers ne sont que très rarement assurés.



