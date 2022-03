Guerre en Ukraine : qu'est-ce que l'économie de guerre ?

À cause de l’invasion de l'Ukraine, on entend reparler de l'"économie de guerre", de quoi s'agit-il exactement ? La guerre change toute l'économie. Et pour au moins trois raisons principales.

La première raison, c'est la destruction des usines et des circuits de distribution à cause des combats et des bombardements. Cela provoque ce qu'on appelle un choc d'offre. L'offre de produit est restreinte brutalement. Du coup, inflation et hausse des prix. En général, quand il y a inflation et restriction de l'offre il y a le développement du marché noir.

Le deuxième phénomène, c'est le retour des frontières drastiques. Avant la guerre, on échange facilement avec les pays étrangers, pendant un conflit on suspend bon nombre d’échanges, sauf avec les pays alliés, qui ne sont pas forcément voisins. Du coup, cela entraîne l’interruption des chaînes d’approvisionnement.

La troisième raison, c'est le surplomb de l'État. L'État organise tout : la production, la distribution, avec des tickets de rationnement. Cela a aussi des effets sur les inégalités. C'est très documenté.

L'ordre social est complètement bouleversé

D'abord, la destruction de capital physique (usines, maisons, etc) appauvrit et il y a aussi la destruction du capital social. L'ordre social est complètement bouleversé. Mais le capital social se reconstitue : il suffit de penser aux réseaux de la résistance. En temps de guerre, on assiste en général à un renouvellement des élites.



Ces évolutions étaient engagées avant même le déclenchement du conflit en Ukraine. La pandémie de Covid-19 a eu a peu près le même impact : ruptures des chaînes de production et de distribution, appel à l'État. Pandémie et guerre sont deux événements qui n'ont rien à voir mais qui peuvent avoir les mêmes conséquences.



