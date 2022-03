Coronavirus : le virus a-t-il disparu ?

Tous les regards sont désormais tournés vers la guerre en Ukraine. Dans les médias, plus rien ou presque sur le virus qui a monopolisé toutes les attentions ces deux dernières années. Pourtant, le nombre de contaminations reste élevé même si le niveau n'a plus rien à voir avec les chiffres du début d'année. Ces sept derniers jours, 53.000 cas sont détectés quotidiennement alors qu'au moment du pic, fin janvier, on comptabilisait 350.000 nouveaux cas par jour. La courbe des contaminations de cette 5e vague est retombée même s'il faut toutefois rester vigilant car depuis quelques jours, la courbe descend moins vite qu'avant.

Désormais, il est certain que le variant Omicron est moins virulent, il y a donc moins de formes graves. Même si la courbe des contaminations est montée à des niveaux très élevés en janvier, cela a eu un impact limité sur le nombre de personnes en réanimation. Il est important de noter également que plus de 80% de la population est aujourd'hui vaccinée.

Le variant Omicron va être remplacé par un autre variant, le BA.2, déjà majoritaire dans certains pays d'Europe et quelques régions françaises, mais celui-ci ne semble pas inquiéter les experts. Il serait plus contagieux mais moins dangereux qu'Omicron. C'est pourquoi le gouvernement se tourne désormais vers une stratégie où l'on vit avec le virus. Plus de masque dans les lieux publics, les magasins, les salles de classe, à l'école ni en entreprises. Avec des exceptions : le masque restera obligatoire dans les transports et les établissements de santé.