Présidentielle 2022 : pourquoi plusieurs candidats exaltent l'État stratège

La plupart des candidats à la présidentielle de 2022 exaltent "l'État stratège", c’est-à-dire le retour de la politique industrielle, avec l'engagement de fonds publics pour développer l’innovation dans les secteurs critiques comme la transition énergétique ou les traitements futurs pour la santé.

Il y a une sorte d’unanimité à gauche et à droite. C'est une caractéristique bien française. Cela date de Jean-Baptiste Colbert, donc pas d'hier ! On attribue souvent à l'État stratège les succès glorieux de l’industrie française : le nucléaire, Airbus… On mélange tout. En réalité, il y a eu autant d’échecs que de succès, mais on les oublie : le plan Calcul lancé par De Gaulle, le plan informatique pour tous où on a soutenu Thomson, la faillite d’Areva qui a coûté plusieurs milliards d'euros.

Le fait que ce soit l'État qui décide n’est en rien une protection contre l’échec. L'argument traditionnel, un peu facile, c'est de dire que les entreprises ne pensent qu'à l'argent et sont déterminées par le court terme. Les décideurs politiques le sont au moins autant car ils pensent à la prochaine élection.

Le personnage clé, c’est l’entrepreneur

Cela veut-il dire que l'État ne parvient pas à susciter l’innovation, même en mettant des milliards d'euros sur la table ?

Le personnage clé, c’est l’entrepreneur. C'est l'économiste autrichien Schumpeter qui l'a théorisé. Et son imagination parfois un peu délirante. Regardez Elon Musk avec ses fusées réutilisables. Mais il y a de nombreux déterminants. Il faut notamment un écosystème propice : l'exemple le plus connu, c'est la Silicon Valley.

Pour autant, s’il n’y avait pas d'État, il n’y aurait pas de recherche fondamentale. C’est toute la difficulté : il faut trouver le bon niveau d’intervention. Sans commandes de l'État américain, Elon Musk n'aurait pas pu envoyer ses fusées.

