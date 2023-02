Guerre en Ukraine : Poutine peut-il achever son rêve d'une grande Russie ?

Le sujet du jour. Le chef du Kremlin vient de signer, au cours d’une cérémonie, l’annexion des quatre régions : Zaporijjia, Kherson, Lougansk et Donetsk. Il y promet la victoire. Depuis 20 ans, l'idée première de Vladimir Poutine est de revenir sur ce qui a été présenté par lui-même comme la plus grande catastrophe pour la Russie, qui était la dislocation de l'Union soviétique.

Le 7 février 2022, le Kremlin n'avait rien caché de ses intentions militaires vis-à-vis de l'Ukraine, face à Emmanuel Macron. Il avait fait allusion à une chanson d’un groupe punk russe en conférence de presse, et s’adressant aux Ukrainiens : "Que ça te plaise ou non, fais avec ma jolie". Même couplet pour le peuple russe qui subit une propagande quotidienne, ne laissant aucun espoir de changement de régime.

Pourquoi on en parle ? Vladimir Poutine réussira-t-il son pari ? D’ailleurs que veut-il exactement ? Quel est l’état de l’opinion publique russe ? Poutine peut-il s’en prendre aujourd'hui à d’autres pays que l’Ukraine ? Jusqu’où il veut aller ?

Analyse. "Poutine n'a pas changé non seulement depuis un an, mais j'allais dire qu'il n'a pas véritablement changé depuis 20 ans. Pour lui, il est clair que les autres républiques, comme l'Ukraine, appartiennent toujours à la sphère russe. Il entend montrer que ces peuples n'ont pas d'autonomie indépendamment du peuple russe et non, d'une certaine manière, n'ont pas droit à l'existence, ils doivent se soumettre, soit assurément disparaître, y compris physiquement, d'où la guerre d'extermination. Je crois que c'est le mot exact qu'il a lancé contre l'Ukraine", explique Nicolas Tenzer, directeur de Desk Russie, président du centre d’étude et de réflexion pour l’action politique, enseignant à Sciences Po et grand spécialiste de la Russie.



