Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky a-t-il remporté la bataille de l’image ?

Il est devenu le chef d'État le plus populaire de la planète depuis le 24 février. Face à l'invasion russe subie par son pays, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait basculer sa fonction dans une nouvelle dimension, caractérisée par ses multiples prises de parole à son peuple et à l'encontre du Kremlin.

Ancien comédien devenu célèbre en interprétant un président, Volodymyr Zelensky est aujourd'hui suivi par plus de quatre millions d'internautes sur Twitter, où il publie régulièrement des vidéos. "Je crois qu'il a remporté cette bataille de l'image", estime l'historienne Galia Ackerman, spécialiste du monde russe. "Il a utilisé cette même tactique pour gagner l'élection présidentielle et toute sa bataille s'est déroulée sur Internet", met-elle en parallèle.

"Quand on voit Poutine avec des yeux haineux et un discours à la fois froid et menaçant à côté de Zelensky, en uniforme militaire ou se faisant photographier avec son gouvernement dans la ville de Kiev sous les bombes, exhortant son peuple à résister [...] et ne pas se rendre", le contraste est saisissant selon Galia Ackerman.

"Le personnage a grandi, il s'est transformé, est devenu le chef des armées et c'est surtout son calme absolument incroyable qui nous surprend et qui nous rend admiratif", souligne-t-elle à propos du président ukrainien. "Dans une situation où son pays est attaqué du Nord, de l'Est et du Sud, [...], il continue de répéter 'je suis là, je résiste', ce qui force l'admiration", conclut-elle.