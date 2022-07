Comment Vladimir Poutine s'est érigé en maître du Kremlin

Le sujet du jour. Avant de devenir un homme de tête, Vladimir Poutine a d'abord été un homme de main. Dans les années 90, alors qu'il est encore agent du KGB, l'actuel maître du Kremlin commence son ascension politique. Pendant plusieurs années, le président russe va être au service de plusieurs personnalités, à commencer par un de ses anciens professeurs de droit… Anatoli Sobtchak, le premier maire démocratique élu de la ville de Saint-Pétersbourg.



Pourquoi on en parle ? Quand et dans quel contexte, Vladimir Poutine décide-t-il d'entrer en politique ? De quelles personnalités va-t-il être le bras droit ? Comment est-il devenu le maître du Kremlin ?



Analyse. "Vladimir Poutine rentre en Russie et c'est encore l'époque soviétique mais c'est la fin de l'époque soviétique. Il y a une pénurie de plus en plus généralisée. Je me souviens qu'en 1991, on pouvait rentrer dans des magasins et trouver, par exemple, trois bocaux de trois litres dans lesquels nageaient des fruits et légumes difficiles à identifier et littéralement rien d'autres, c'était aussi une énorme inflation qui ne battait pas encore son plein mais qui était déjà en route (…) ça c'était le pays dans lequel il est rentré", explique Galia Ackerman, spécialiste du monde russe et post-soviétique et co-fondatrice du site Desk Russie.

"L'Union soviétique est à bout de souffle, l'économie s'essouffle (…) Les nouveaux démocrates et les étrangers qui travaillent avec l'URSS ont besoin d'une sécurité et le seul organisme qui est encore considéré comme stable, c'est le KGB. Ça donne une histoire un peu bizarroïde, parce que même les étrangers ont presque plus confiance dans les personnes du KGB à cette époque-là. Les démocrates comme Sobtchak ou comme le maire de Moscou, ont besoin de quelques personnalités qui viennent du KGB parce que ça lui donne une assurance. Et donc, Poutine se retrouve en charge des relations internationales et commence à faire du trafic, y compris sur l'aide humanitaire qui est venue de l'Allemagne et on dit qu'à cette époque-là, en 1992-1993, il gagne son premier million et surtout très rapidement, il s'entoure de son propre réseau", explique Sergueï Jirnov, ex-officier du KGB et auteur de L'Engrenage chez Albin Michel.





>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info