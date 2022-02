Guerre de l'Ukraine : comment Zelensky est passé de comédien à président et chef de guerre

Le sujet du jour. Il est celui qui tient tête à Vladimir Poutine. Les vidéos de ses allocutions, souvent très fortes, font le tour du monde. Son sang-froid est salué. Ancienne star de télévision, Volodymyr Zelensky s'est mué depuis le début de l'invasion militaire russe, jeudi 24 février, en chef de guerre.

Novice en politique jusqu'à son accession au pouvoir en 2019, cet ancien comédien de 44 ans échange désormais avec Emmanuel Macron et les plus grands chefs d'État pour trouver une issue à l'une des plus graves crises en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.



Pourquoi on en parle ? Son parcours est extraordinaire. Avant de devenir président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky n'était connu, dans son pays, que pour son rôle dans une série quasi prémonitoire, diffusée sur la chaîne ukrainienne 1+1 : Serviteur du peuple. Zelensky y incarne Vasyl Petrovych Holoborodko, un professeur d'histoire qui devient… président.





L'analyse. "Volodymyr Zelensky jouait des rôles de pitre. Pour les gens "sérieux", cela semblait incompatible qu'un personnage comme lui puisse devenir président d'un pays en guerre", explique Galia Ackerman.

L'historienne spécialiste de monde russe ajoute que l'ancien comédien a bâti sa campagne électorale pour devenir président de l'Ukraine "sur l'idée qu'il pourrait apporter la paix aux Ukrainiens et régler le conflit au Donbas."

"Quelqu'un a dit à son propos que c'est un Coluche devenu Churchill. Je trouve que l'expression définit pas mal le personnage, estime Galia Ackerman. D'un pitre, il est devenu le symbole de la liberté des Ukrainiens."

