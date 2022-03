Au quatrième jour de l'invasion de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a annoncé, dimanche 27 février, mettre en alerte la "force de dissuasion" de l'armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire, pour répondre aux "déclarations belliqueuses de l'OTAN" envers la Russie.

"Nous sommes rentrés dans une crise extrêmement grave." Cette annonce "signifie que la guerre vient à l'instant de changer de nature. Nous étions dans une guerre de type conventionnelle, nous sommes maintenant sous le risque d'une guerre thermo-nucléaire", analyse le général Vincent Desportes, ex-directeur de l'École de guerre, au micro de RTL. Il explique qu'à cause de cette décision, "les armées russes sont prêtes à délivrer des armes atomiques partout en Europe et aux États-Unis sur un simple ordre de Vladimir Poutine".

L'évolution de la guerre en Ukraine n'est pas sans lui rappeler la crise des missiles à Cuba en 1962, moment paroxystique de la guerre froide. "À ce moment-là, nous avions des responsables rationnels, Khrouchtchev et Kennedy. Nous ne sommes plus dans la même situation : il est à craindre que M. Poutine ait une rationalité qui nous échappe. Et aujourd'hui, contrairement à Khrouchtchev, il n'est pas contrôlé par le parti communiste capable de modérer ses décisions", s'inquiète le général.

Pour lui, "la réponse des pays occidentaux sera cruciale". "Nous ne sommes plus dans un dialogue conventionnel, mais un dialogue nucléaire qui peut se terminer par la destruction du monde."