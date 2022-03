Guerre en Ukraine : qu'est ce que la Tsar Bomba ?

Le dimanche 27 février, Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire, un nouveau cap inquiétant de franchi pour le dirigeant du pays le plus équipé en armes nucléaires de la planète. À ce jour, la Russie dispose de 1.600 têtes nucléaires prêtes à l'usage dont "Satan 2", le missile nucléaire intercontinental le plus puissant jamais créé. Cette surpuissance nucléaire a toujours été un atout de poids, en témoigne la "Tsar Bomba".

Le 30 octobre 1961, en pleine Guerre Froide, l'URSS faisait exploser la bombe H RDS-220 dans les airs, à 4km au-dessus de l'Arctique. Bien qu'elle ait explosé dans les airs, celle-ci a provoqué un tremblement de terre de 5 sur l'échelle de Richter. Son explosion aurait également tout détruit dans un rayon de 35 km.

Cette bombe à hydrogène de 27 tonnes, 8 mètres de long et plus de 2 mètres de diamètre a surpassé de très loin "Little Boy", employée par les États-Unis en 1945 à Hiroshima. L'engin soviétique était tout simplement 3.125 fois plus puissant. Surnommée par les Américains "Tsar Bomba", elle déploie une énergie de 57 mégatonnes. En 2020, le Kremlin a décidé de déclassifier des documents de cette arme de destruction massive. Les images de l'explosion font froid dans le dos.