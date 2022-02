Guerre en Ukraine : la carte pour comprendre la situation ce vendredi

Kiev est-elle sur le point de tomber ? Au deuxième jour de l'invasion russe de l'Ukraine, les combats continuent dans tout le pays. La capitale Kiev est entrée dans "une phase défensive", a annoncé ce vendredi 25 février, le maire de la ville. Les troupes russes avancent rapidement vers la plus grande ville ukrainienne, à la fois par le nord et par l'est.

Des combats ont lieu dans plusieurs quartiers résidentiels. Des soldats ukrainiens se déploient, parfois jusque dans les rues du centre-ville, pour se positionner, prêts à combattre, alors que des sirènes ont encore retenti, en début d'après-midi, laissant craindre de nouveaux bombardements. Mais pour l'instant, selon nos informations, la ville reste sous le contrôle des forces gouvernementales.

En revanche, Moscou affirme s'être emparé de l'aéroport d'Hostomel, situé à une trentaine de kilomètres de Kiev. Des parachutistes sont déployés dans la zone. L'accès par l'ouest de la ville est par ailleurs bloqué par les forces séparatistes prorusses. De longs embouteillages se forment pour quitter la capitale en direction de la Pologne. Pendant ce temps, les Ukrainiens qui fuient le conflit affluent par dizaines de milliers vers la frontière polonaise notamment.

La situation en Ukraine le 25 février 2022 (Source : Liveumap) Crédit : RTL

Tchernobyl aux mains des Russes

Dans le reste du pays, selon le site liveuamap.com, la Russie a aussi pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl, site du pire accident nucléaire de l'histoire en 1986, a annoncé la présidence ukrainienne. Par ailleurs, selon le ministère russe de la Défense, les séparatistes prorusses à l'offensive contre l'armée ukrainienne dans l'Est et sous le couvert de bombardements russes ont "progressé de 7 kilomètres" dans leur attaque. Au fil des heures, des forces terrestres russes semblent également s'approcher de ville comme Kramatorsk (est), Kharkiv (nord-est) ou Marioupol, principal port de l'est du pays.