Український дайджест - Огляд подій за 27 квітня

La guerre ukrainienne s'est transformée en une guerre énergétique. Le président russe Vladimir Poutine coupe l'approvisionnement en gaz de la Pologne et de la Bulgarie. Gazprom n'approvisionnera plus les deux États membres de l'Union européenne. Moscou justifie cette démarche par l'absence de paiement en roubles.

Mateusz Morawiecki, Président du Conseil des ministres : « La Pologne s'y est préparée. Nous serons en mesure de protéger notre économie et la population polonaise de cette démarche provocante de la Russie. » La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réagi sans équivoque sur Twitter : « La déclaration de Gazprom est une nouvelle tentative de nous faire chanter avec le gaz. Nous sommes prêts à ce scénario. Nous préparons une réponse coordonnée de la CEE. » Jusqu'à récemment, le gaz arrivait en Pologne via le gazoduc de Yamal, puis en Allemagne.

« La sécurité d'approvisionnement est actuellement garantie, affirme le ministère fédéral de l'Économie. Nous travaillons dur pour surmonter notre dépendance au gaz. C'est l'erreur que nous avons commise dans le passé. » Mais il existe une solution : construire des capacités de GNL. Cela nécessite des terminaux dans les ports, et cela prend du temps. On craint de plus en plus que Poutine ne coupe le robinet du gaz pour l'Allemagne après tout. L'Allemagne est maintenant prête à couper l'approvisionnement en pétrole russe. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Économie Habeck, qui estime que l'embargo pétrolier peut être géré.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre un coup global porté à la démocratie moderne. Dans son discours vidéo, il s'est exprimé en ces termes : « L'objectif ultime des dirigeants russes est la défaite complète du Centre et de l'Est de l'Europe. »

Pendant ce temps, à Marioupol, environ un millier de civils attendent toujours d'être secourus, les gens se trouvent dans les locaux souterrains de l'usine métallurgique.

Pendant 40 ans, ce monument s'est dressé à Kiev, symbole de l'amitié soviétique sous la forme d’ouvriers russes et ukrainiens. Aujourd'hui, non seulement les personnages ont perdu leurs têtes, mais le monument tout entier a été jeté de son piédestal. Maire de Kiev Klytchko : « Ils symbolisait autrefois l'amitié entre les peuples ukrainien et russe. Nous voyons maintenant de quel genre d'amitié il s'agit - la destruction des villes ukrainiennes, l’extermination des Ukrainiens. »

Enfin, lors de la réunion avec le Secrétaire Général de l'ONU Guterres, Poutine a accepté d'évacuer les gens de l'usine métallurgique. Cela devrait avoir lieu avec la participation de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge.

Dans le même temps, le Kremlin fait état de nouveaux succès militaires, surtout dans l'est de l'Ukraine, mais ces informations ne peuvent être définitivement confirmées, ni vérifiées. Par contre, les experts occidentaux affirment que la Russie est très en retard sur ce qui a été prévu.

Dans la région pro-russe non reconnue de Transnistrie, plusieurs explosions ont eu lieu récemment. L'Ukraine suggère que c'est une façon pour la Russie de chercher une excuse pour mobiliser ses troupes de Transnistrie et les envoyer vers Kiev. Zelensky : « Les forces armées ukrainiennes sont prêtes pour cela et n'ont pas peur d'eux. »

En raison de la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement fédéral a décidé de fournir une aide financière aux citoyens. La taxe énergétique sur l'essence et le carburant diesel sera réduite pendant trois mois. L'État versera une allocation unique de 100 euros par enfant.