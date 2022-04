Guerre en Ukraine : 503 civils ont été tués dans la région de Kharkiv, depuis le début du conflit

Les pertes civiles continuent de s'additionner en Ukraine, et plus particulièrement dans l'est du pays. Jeudi 14 avril, le gouverneur de la région de Kharkiv a annoncé un dernier bilan, actualisé, du nombre de victimes ukrainiennes tuées lors des combats et des bombardements massifs réalisés par les soldats russes.

"Depuis le début de l'invasion russe, 503 civils, dont 24 enfants, ont été tués", a déclaré dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram le gouverneur de cette région, dont la capitale Kharkiv a été lourdement bombardée par l'armée russe. Pour autant, plus de 50 jours après le lancement de l'offensive par Moscou, la ville est toujours sous pavillon ukrainien et ne semble pas être tombée.

Au cours des dernières 24 heures, entre mercredi et jeudi, la région a subi 34 frappes qui ont fait un mort et huit blessés, a précisé le gouverneur local dans un message publié sur la plateforme sécurisée Telegram. Deuxième ville d'Ukraine avec près de 1,5 million d'habitants avant la guerre, Kharkiv est située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe. Elle a été la cible de violents combats pendant plusieurs jours au début de l'invasion russe le 24 février, mais est toujours resté sous le contrôle des forces ukrainiennes.

Ce nouveau bilan s'ajoute aux précédents communiqués par les forces ukrainiennes. Ainsi, début avril, la région de Kiev comptait déjà plus de 1.200 morts parmi les habitants non combattants. Parmi ce millier de victimes, plusieurs centaines ont été retrouvées dans les rues de Boutcha, située au nord de la capitale du pays.