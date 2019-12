publié le 12/12/2019 à 15:52

Le plus dur reste à venir. Fraîchement désignée "personnalité de l'année" du magazine Time, Greta Thunberg doit déjà affronter un nouveau défi : la traversée de Paris en pleine grève SNCF et RATP. Après avoir quitté mercredi soir la conférence sur le climat COP25 de Madrid, la jeune militante écologiste devait en effet transiter par la capitale ce jeudi 12 décembre, avant de regagner sa Suède natale, selon nos confrères du HuffPost.

L'adolescente qui refuse de prendre l'avion, trop polluant, devrait donc rejoindre la cohorte d'usagers franciliens dans leur combat quotidien pour se déplacer. La SNCF qui annonce 1 TGV sur 4 aujourd'hui ne devrait pas lui faciliter la tâche, surtout qu'aucune liaison entre la France et l'Espagne n'est assurée ce jeudi.

Si elle parvient jusqu'à Paris, Greta Thunberg devra ensuite rejoindre la Gare du Nord ou de l'Est, au nord de la capitale. Un transfert qui ne s'annonce pas évident. Selon les prévisions de la SNCF, les RER circuleront sur les lignes A et B uniquement aux heures de pointe, avec 1 train sur 2 sur la ligne A et 1 train sur 3 pour la ligne B.



Une fois arrivée en gare, la jeune militante devra encore prendre son mal en patience avant de prendre un train pour Hambourg ou Amsterdam, car seuls 2 Thalys sur trois sont assurés. À ce rythme-là, il y a fort à parier que sa traversée de l'Atlantique lui apparaîtra plus reposante.