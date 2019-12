et AFP

publié le 08/12/2019 à 02:45

Égérie de la défense de la planète depuis qu'elle a lancé en août 2018 des "grèves de l'école pour le climat", Greta Thunberg multiplie les marches pour le climat pour faire entendre sa voix. Présente à celle de Madrid, où se déroule actuellement la COP25, ce vendredi 6 décembre, la jeune adolescente suédoise a été contrainte d’abandonner le cortège pour "des raisons de sécurité".

Entourée d’une nuée de sympathisants et de journalistes, Greta Thunberg a été exfiltrée de la foule au bout d’une heure et a dû monter dans une voiture pour rejoindre la fin de la manifestation. "Il y a trop de journalistes, trop de personnes qui nous sollicitent. Et la seule possibilité pour sortir d'ici est de monter dans cette voiture électrique", a déclaré la jeune femme, dans une vidéo postée par le Huffington Post.

"Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps" car "des gens souffrent ou meurent en raison de l'urgence climatique", avait-elle martelé devant la presse avant le départ de la manifestation. L'acteur espagnol Javier Bardem, également très engagé en faveur de la défense de l'environnement, a lui aussi pris la parole à la fin de cette marche pour le climat qui a rassemblé 15.000 personnes selon la préfecture. Greta Thunberg quant à elle évoqué le chiffre de 500.000 participants.