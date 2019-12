Greta Thunberg élue personnalité de l'année par le magazine "Time"

et AFP

publié le 11/12/2019 à 15:53

Greta Thunberg récompensée pour son engagement en faveur de la planète. La jeune militante pour le climat a été élue personnalité de l'année mercredi 11 décembre par Time. Le prestigieux magazine américain l'a mise en une, avec le titre : "Le pouvoir de la jeunesse". La Suédoise confirme son statut d'égérie mondiale de la lutte contre le dérèglement climatique.

À 16 ans, elle devient par la même occasion la plus jeune lauréate de cette distinction, créée par Time en 1927, qui écrit sur son site web : "Elle n'est pas la leader d'un parti politique. Pas non plus la première à tirer l'alarme sur le changement climatique. Elle est une adolescente ordinaire qui a eu le courage de parler franchement au pouvoir."

Greta Thunberg, qui a commencé à manifester à l'été 2018 tous les vendredis devant le Parlement suédois, a depuis rallié des millions de partisans à sa cause. Ils ont fait une démonstration de force en septembre 2019, avec des millions de personnes dans les rues de villes du monde entier, juste avant un sommet de l'ONU sur le climat.

Lors de ce sommet, l'adolescente était intervenue à la tribune de l'ONU, avec un discours dénonçant l'inaction des puissants de la planète face au changement climatique, en martelant son discours "comment osez-vous ?" aux chefs d'État.