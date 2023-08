Grèce : 18 personnes retrouvées mortes dans une forêt touchée par un incendie

Touchée par des incendies depuis plusieurs jours, la Grèce compte ses premières victimes. Jusqu'à présent, 18 corps ont été retrouvés ce mardi 22 août, dans la forêt de Dadia, au nord du pays. Le dernier bilan de cette nouvelle vague d'incendie s'élève à 20 depuis le début de la semaine. Un médecin légiste et une équipe d'enquêteurs devraient se rendre sur les lieux.

Ravagée par les incendies, la région d'Evros est située dans le nord-est de la Grèce, non loin de la frontière turque. Atteignant Alexandroúpolis, les flammes ont notamment touché un hôpital universitaire de la ville. Des patients en soin intensif ainsi que des nouveau-nés ont été transférés et évacués vers un ferry amarré au port de la ville.

Les services d'urgence n'ont pas hésité à envoyer des messages aux habitants via SMS, pour leur demander de quitter les lieux.



"C'est une situation similaire à celle de juillet"

Situé au nord d'Alexandroúpolis, le parc national de Dadia est une vaste zone boisée, ravagée par les flammes depuis lundi. Les flammes continuent de se propager dans le nord-est de la Grèce ainsi que sur les îles de Evia et Kythnos et dans la région de Boeotia (nord de la capitale), attisées par des vents forts et des températures de près de 41°.

"C'est une situation similaire à celle de juillet", a déclaré à l'AFP une porte-parole des pompiers, en référence à une précédente vague d'incendies qui avait fait cinq morts.

Plus de 60 feux ont été dénombrés par les pompiers dans les dernières 24h. Les territoires voisins se mobilisent, six pays ont envoyé de l'aide par le biais du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Près de 120 pompiers sont venus de Chypre, de Roumanie, de République tchèque, de Croartie, d'Allemagne et de Serbie, pour prêter main-forte, selon la télévision d'État ERT le porte-parole des pompiers Vassilis Vathrakogiannis.



Les migrants, premières victimes des incendies

Dernièrement, la région d'Evros est devenue l'une des routes les plus populaires pour les migrants, principalement syriens et asiatiques qui traversent le fleuve Evros de la Turquie vers l'Union européenne.



Yiannis Artopoios, porte-parole des pompiers, a déclaré qu'une enquête a été ouverte pour confirmer le statut des 18 victimes retrouvées mardi. L'objectif est de savoir si elles sont entrées illégalement en Grèce, étant donné qu'aucun résident n'avait été porté disparu.