Floride : l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise

Cinq jours après l'effondrement d'un immeuble de douze étages à Surfside, en Floride, le dernier bilan reste provisoire avec neuf morts et cent cinquante disparus. Tandis que les sauveteurs sont toujours sur place, l'espoir de retrouver des survivants s'éloigne et des polémiques apparaissent.



Les 300 secouristes mobilisés ne sont pas parvenus à se frayer un passage. Ces derniers avancent avec précaution car il faut se laisser une chance de sauver quelqu’un, et non aggraver la situation en créant un autre effondrement. Des explications difficilement entendables pour les familles des disparus. Les sauveteurs ont également été freinés par de fortes pluies et un incendie qui s’est déclenché sous les décombres. Résultat : ils font face à un travail long, pénible et presque décourageant puisqu'à part dans les premières heures, ils n'ont pu sauver personne.

Officiellement, les autorités pensent qu'il est encore possible de sauver quelqu'un et refusent alors de déclarer la mort des 150 disparus. Pourtant, les secouristes n’entendent plus le moindre bruit, ni le moindre indice de vie. "On n'a pas besoin de ressources, on a tous les moyens nécessaires. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est de la chance", a notamment déclaré le maire de la ville dimanche 27 juin.

L'identité des premières victimes révélée

Alors que les premières victimes ont été identifiées, les médias locaux commencent à relayer leurs noms et leurs histoires. Il y a notamment Stacie Fang, une mère de famille décédée à son arrivée à l'hôpital. Son sort touche les Américains car il s'agit de la mère de Joshua, l'adolescent de 15 ans qui a été sorti des décombres peu de temps après l'effondrement. Il est à ce jour la seule personne coincée sous des gravas qui a pu être sauvée.

Autre victime, un père divorcé qui habitait au huitième étage. Il laisse derrière lui un fils de 10 ans et une fille de 13 ans, que leur mère était venue récupérer mercredi soir, soit quelques heures seulement avant la catastrophe. Les autorités ont également identifié les corps d'un couple marié depuis 59 ans. Originaires de Cuba, ils étaient venus refaire leur vie en Floride.

Presqu'une semaine après ce drame, les familles ont besoin de comprendre ce qu'il s’est passé. Un rapport de 2018 sur le bâtiment a jeté le trouble : un ingénieur y faisait état de "dommages structurels majeurs" et de fissures dans le sous-sol de l'immeuble, d'où la nécessité, selon lui, de procéder à des réparations. Un autre rapport datant de 2020 montrait que l’immeuble avait subi un affaissement de 2 millimètres par an entre 1993 et 1999.

Une habitante qui a pu s’échapper à la dernière minute dit avoir entendu des "craquements et des bruits bizarres" bien avant la catastrophe. Même témoignage de la part d’un fils sans nouvelles de sa mère. Elle lui avait raconté peu de temps avant le drame qu’elle avait été réveillée par des bruits étranges dans l’appartement.

La ville de Miami a ordonné l’inspection de tous les bâtiments de plus de six étages et de plus de 40 ans.