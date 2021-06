Immeuble effondré en Floride : un ingénieur avait signalé des "dommages structurels majeurs"

Crédit : JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Un immeuble s'est effondré ce jeudi 24 juin près de Miami en Floride. Les images ont choqué les Américains ces dernières heures et le bilan pourrait être lourd, pour l'instant il est de 5 morts et 156 personnes manquantes. "Nous gardons espoir. Nous continuons les recherches", ont assuré les autorités ce samedi.

De son côté, le New York Times, relayé par Ouest-France, a fait des révélations accablantes. Selon le quotidien américain, un ingénieur avait averti en 2018, de "dommages structurels majeurs" dans l'immeuble. Il aurait signalé des défauts sur la dalle de béton sous la terrasse de la piscine et des fissures "abondantes" dans le garage de stationnement sous le bâtiment de 13 étages qui s'est effondré ce jeudi.

Selon le New York Times, un projet de réparation de plusieurs millions de dollars devait démarrer bientôt, soit plus de deux ans et demi après l'avertissement de cet ingénieur, Frank Morabito. "Bien que certains de ces dommages soient mineurs, la plupart de la détérioration du béton doit être réparée en temps opportun", avait écrit Frank Morabito dans son rapport d'octobre 2018.