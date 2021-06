Immeuble effondré en Floride : les autorités gardent espoir de retrouver des survivants

Crédit : JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Près de Miami, un immeuble s'est effondré ce jeudi 24 juin, laissant redouter un lourd bilan. Les causes de cette catastrophe sont, pour l'heure, toujours inconnues. Au troisième jour de recherches, les autorités ont affirmé ce samedi garder "espoir" des retrouver des survivants. "Nous gardons espoir. Nous continuons les recherches. Nous recherchons des personnes vivantes dans les décombres, c'est notre priorité et nos équipes n'ont pas arrêté", a assuré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d'une conférence de presse.

"Aujourd'hui, nos équipes de sauvetage ont trouvé un autre corps dans les décombres, et nos recherches ont aussi mis au jour des restes humains. Cela signifie que le nombre de disparus descend à 156, et que le nombre de décès confirmés s'élève à cinq", a-t-elle ajouté. Les opérations de secours sont particulièrement difficiles en raison d'un incendie qui s'est déclenché sur le site et que les pompiers tentent de maîtriser, a souligné Mme Daniella Levine Cava.

L'effondrement du bâtiment de douze étages est survenu à Surfside, au sud-est des États-Unis, dans la nuit de mercredi à jeudi et reste pour l'heure inexpliqué.