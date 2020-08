publié le 06/08/2020 à 20:18

En déplacement à Beyrouth, Emmanuel Macron a "été accueilli comme un héros au Liban", estime Patricia Khoder, journaliste à L'Orient-Le Jour. "Il a redonné espoir aux Libanais", explique-t-elle.

"Il faut dire que c'est une région francophone, plutôt chrétienne, avec des quartiers chrétiens. Parmi les gens qui ont accueilli Macron il y a beaucoup de binationaux. Des Libanais qui ont la nationalité française", détaille la journaliste.

Critiquée par une partie de la classe politique française qui parle "d'ingérence", la visite d'Emmanuel Macron n'est pas perçue de cette manière sur place d'après Patricia Khoder. "Ça fait 10 mois qu'on vit dans une situation absurde. On n'a pas accès à notre argent en banque. 50% des Libanais sont tombés dans la pauvreté [...] On a besoin d'un peu d'espoir", conclut la rédactrice.



En fin de journée, Emmanuel Macron a réclamé une enquête internationale "transparente" sur les explosions qui ont dévasté le port de Beyrouth et plusieurs quartiers de la ville, pour "que le doute ne s'installe" pas. Selon un bilan provisoire, le drame a fait au moins 137 morts et plus de 5.000 blessés.