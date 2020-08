Explosions à Beyrouth : Carrefour offre 40 tonnes d'aide alimentaire

publié le 09/08/2020 à 06:45

La solidarité internationale s’organise depuis la double explosion dans le port de Beyrouth qui a fait plus de 150 morts et plus de 6.000 blessés. En France, les appels aux dons se sont multipliés alors que les États-Unis ont envoyé, vendredi, une aide de 15 millions de dollars en nourriture et en médicaments. De son côté, la direction du groupe Carrefour entend aussi "s'associer pleinement à la douleur du peuple libanais".

"Grâce à l'appui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et à la mise à disposition d'un avion par le ministère des Armées", le géant de la distribution a envoyé, samedi, "l'équivalent de 52 palettes de denrées non périssables (pâtes, riz, conserves, farines etc.)", détaille le Figaro.

Quarante tonnes de nourriture pour venir en aide à un peuple qui craint une pénurie générale dans le pays, alors que 60% des importations transitent par le port de Beyrouth, aujourd’hui en ruines. Sur place, les denrées seront "réceptionnées par un partenaire" de Carrefour, "qui assurera la distribution des produits avec l'aide de plusieurs ONG locales".