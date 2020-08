VIDÉO - Beyrouth : M6 rediffuse dimanche un "Enquête exclusive" sur le Liban

publié le 08/08/2020 à 20:12

Le Liban est touché en plein cœur, après la gigantesque explosion qui a fait plus de 150 morts, mardi 4 août à Beyrouth. Cette déflagration d'une puissance inouïe, la plus dévastatrice vécue par le pays, a alimenté la colère de la population, qui avait déclenché en octobre 2019 un vaste mouvement de protestation contre la classe dirigeante.

Le terrible drame qui a endeuillé la capitale libanaise plonge un peu plus le pays dans le chaos. Et le Liban, déjà affecté par la crise sanitaire, est dans une situation de quasi banqueroute, comparable à celle du Venezuela. L’année dernière, nos équipes avaient enquêté sur les prémisses de ce système, vicié par le clientélisme et la corruption.



Enquête Exclusive a ainsi décidé de rediffuser ce dimanche 9 août à 23h15 le documentaire que le magazine avait consacré à la crise que traverse le pays du cèdre : "Liban, le pays du chaos permanent". L'émission sera suivie à 0h50 d'un 66 Minutes : Grand format, intitulé "Quand Beyrouth rayonnait".

Pour apporter son soutien aux Libanaises et aux Libanais touchés par le drame, le groupe M6 a aussi tenu à se mobiliser sur ses antennes en faisant des appels aux dons destinés aux acteurs locaux à travers la Fondation de France.