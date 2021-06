publié le 11/06/2021 à 08:51

Le premier coup de sifflet de l'Euro 2021 tant attendu, reporté d'un an, retentira ce soir à 21h au Stade Olympico de Rome, pour le match Italie-Turquie. Vous serez sans doute nombreux à suivre cette rencontre et toute la compétition sur un écran tout neuf. Dans les magasins spécialisés comme ici dans le XVIIe arrondissement de Paris, les télés s'arrachent pour l'occasion.

Dans le magasin, les téléviseurs sont bien en vue et Mickaël Ramos, le chef des ventes chez Darty, a tout fait pour : "on a mis des pelouses, des décorations qui font rappeler l'Euro, on attend nos clients avec impatience". Les clients sont nombreux, ils viennent profiter des promotions, "on s'y prend un peu tard mais on vient en profiter", confie l'un d'eux.

"On a des établissements de bars et on n'utilise pas du tout de télévisions normalement, que pour l'Euro et la Coupe du monde. On considère que le foot est un moment qui se vit ensemble. Après l'année et demi qu'on a passée, on est très heureux de pouvoir revivre ce genre de moments", explique Matthieu. De son côté, Vanessa est venue en reconnaissance, plusieurs membres de sa famille suivent ces évènements sportifs et dans le cadre d'une rénovation dans sa maison, elle souhaite acheter "six télés, une pour chaque pièce".

"Quand vous avez une compétition majeure de ce style, on a des ventes qui augmentent de 250.000 à 350.000 pièces sur le marché français par rapport à une année lambda", analyse Mickaël Ramos. Il compte bien jouer sur ces évènements sportifs saisonniers pour vendre un maximum de téléviseurs.

À écouter également dans ce journal

International - Autre coup d'envoi aujourd'hui, celui du G7, largement consacré à la crise sanitaire. La sécurité sera également au rendez-vous, ce sommet est placé sous haute surveillance.



Consommation - Le prix de l'essence ne cesse d'augmenter depuis l'an dernier, de plus de 20% depuis un an. Une hausse liée à une forte demande depuis la fin des restrictions et une plus faible production.

Gifle infligée à Emmanuel Macron - À son tour de prendre une claque, judiciaire cette fois-ci. Damien Tarel s'est réveillé en prison ce vendredi, il a été condamné à quatre mois ferme et sera privé de ses droits civiques pendant trois ans.