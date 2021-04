États-Unis : Washington DC pourrait-elle bientôt devenir le 51e État américain ?

et AFP

publié le 27/04/2021 à 15:37

La capitale américaine serait-elle en passe de devenir le 51e État de l'Union ? La Constitution des États-Unis ne confère en effet à Washington DC que le statut de "District (of Columbia)". Mais certains aujourd'hui donnent de la voix pour qu'elle devienne un État fédéral à part entière.

Jeudi 22 avril, la Chambre des représentants a ainsi approuvé un projet de loi allant dans ce sens. Une victoire saluée par les démocrates mais qui ne devrait pas passer la barrière du Sénat face à l'opposition des républicains. "C'est à propos de démocratie, de gouvernement indépendant, du droit de vote", a réagi le chef de la majorité démocrate à la Chambre haute, Chuck Schumer.

Son adoption au Sénat y est toujours très hypothétique car les démocrates, qui disposent d'une infime majorité, devront obtenir les voix de dix républicains.



"Washington Douglass Commonwealth"

Les partisans du texte dénoncent une atteinte aux droits fondamentaux des 712.000 habitants de Washington, inscrite sur les plaques d'immatriculation des voitures de la capitale: "Taxation without representation" (les impôts sans les élus). Ils payent leurs impôts fédéraux, plus par personne que tout autre Etat américain, insistent les démocrates, sont enrôlés sous les drapeaux et peuvent voter aux élections présidentielles.

Mais ils n'ont pas de voix au Congrès. La ville a une élue au statut d'observatrice à la Chambre, et aucun au Sénat. En devenant un Etat, Washington obtiendrait deux sénateurs, comme chaque Etat de l'Union, et un élu doté du droit de vote à la Chambre. Le "District de Columbia" serait aussi rebaptisé "Washington Douglass Commonwealth", en référence au premier président des Etats-Unis George Washington et au célèbre abolitionniste noir Frederick Douglass.

Pour la puissante organisation de défense des droits civils ACLU, priver Washington d'une voix au Congrès revient à "réprimer le pouvoir politique des personnes noires", puisque 46% de ses habitants sont des Afro-Américains.

Un statut indépendant des États

Les républicains, eux, dénoncent une volonté de bouleverser l'équilibre du pouvoir, notamment au Sénat, puisque la capitale est à une écrasante majorité démocrate: 90% de ses habitants ont voté démocrate aux dernières présidentielles. Ils rappellent que ce statut spécifique a été inscrit dans la Constitution pour éviter que le pouvoir fédéral soit "influencé par un Etat".

Cela fait des décennies que des élus se battent pour donner le statut d'Etat à Washington. Ils bénéficient désormais du soutien du président Joe Biden, qui estime que ses habitants "méritent d'être représentés".