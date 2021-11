Noël 2021 : marchés, décorations, illuminations... Le calendrier dans les grandes villes

Le compte à rebours est déjà lancé. Ce dimanche 21 novembre, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, la plus grande avenue de France va s'illuminer. À 18 heures, la chanteuse Clara Luciani, marraine de l'événement, donnera le coup d'envoi des illuminations de Noël sur la grande avenue des Champs-Élysées. D'autres quartiers de la capitale ont déjà installé des sapins de Noël et décorations, comme la place Vendôme ou Bercy Village. Pour le parvis de l'Hôtel de Ville, il faudra en revanche attendre début décembre.

Ailleurs en France, les municipalités se préparent. Elles sont nombreuses à avoir installé leurs illuminations dès la fin du mois d'octobre et effectué des tests pour une mise en place fin novembre, pour la plupart le 26. C'est le cas pour la ville de Marseille qui lancera son "village de Noël" à cette date avec décorations, illuminations, marchés et patinoire. Idem pour Toulouse et sa grande patinoire sur la place du Capitole.

À Strasbourg, le grand sapin de Noël a déjà été installé place Kléber, comme le rapporte France 3 Grand Est. Il s'illuminera là encore le 26 novembre, jour de lancement du marché de Noël. Bordeaux s'illuminera également à cette date, qui marquera le lancement du marché de Noël aux Allées de Tourny. À Lyon, le marché de Noël 2021 sur la place Carnot sera lancé le samedi 27 novembre, selon la municipalité et la célèbre Fête des Lumières se déroulera du 8 au 11 décembre.

Le "Village Noël" de la ville de Nice sera inauguré le 2 décembre, le 4 décembre pour Rennes, selon ActuRennes. Certaines villes ont démarré les hostilités plus tôt comme à Lille où le "Village de Noël" revient dès ce vendredi 19 novembre avec un marché de noël, des décorations et une grande roue.

Les marchés de Noël seront-ils maintenus en France ?

Alors que la ville de Munich a annoncé l'annulation de son marché de Noël en raison de la pandémie, en France les marchés de Noël sont pour l'heure maintenus. En raison de la recrudescence de l'épidémie, la mairie de Strasbourg a prévu deux scénarios : le premier aura lieu si le taux d'incidence est inférieur à 200 pour 100.000 habitants. Dans ce cas-là, les visiteurs pourront consommer sur place et donc enlever leur masque. Mais surtout, les stands seront accessibles sans passe sanitaire.

Dans le deuxième scénario, c'est-à-dire que l'incidence franchit les 200 cas, le passe sanitaire deviendra obligatoire et il sera impossible de consommer sur place. À Lille et Paris, les villes ont décidé de rester au statut quo. À Lille, il faudra respecter une jauge : pas plus de 2.500 personnes en même temps et le passe sanitaire sera obligatoire. Parmi les nombreux marchés que comptent la capitale, celui de La Défense à Puteaux est le plus impacté par les mesures Covid. Cette année, il sera étendu sur 7.500 m2 contre 13.000 m2 habituellement.

À Lyon, le maire Grégory Doucet avait confirmé la tenue d'un marché de Noël fin octobre dans tout le centre. Depuis la dégradation de la situation sanitaire, la mairie ne s'est pas exprimé sur le sujet.