États-Unis : il tue le petit ami de sa fille qui l'avait vendue à un réseau de trafic sexuel

C'est une histoire sordide. Le corps d'un jeune homme de 19 ans a été retrouvé dans le coffre d’une voiture abandonnée par la police de l’État de Washington aux États-Unis. La victime aurait été tuée en novembre 2020, il y a plus d'un an, par le père de sa petite ami, un certain John Eisenman.

Selon les informations de NBC News, relayées par Sud-Ouest, John Eisenman, âgé de 60 ans, a été arrêté par la police suite à la découvert de ce corps. Il est soupçonné d'avoir tué le jeune homme après avoir a découvert que le petit ami de sa fille l'avait vendu à un réseau de trafic sexuel.

Selon la police, John Eisenman aurait "enlevé le jeune homme, l'a attaché et l'a placé dans le coffre d'un véhicule. Il l'a ensuite agressé en le frappant à la tête avec un parpaing, puis l'a poignardé à plusieurs reprises, causant sa mort". Il aurait alors abandonné la voiture jusqu’à la découverte des restes du corps fin octobre dernier. L'homme de 60 ans a été placé en détention.