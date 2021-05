publié le 23/05/2021 à 01:07

C'est un événement peu banal et la jeune femme qui l'a vécu ne devrait pas l'oublier de sitôt. Une passagère a accouché dans un avion, en plein vol, qui reliait l'Utah à Hawaï.

Les faits se sont produits le 28 avril dernier, comme le rapporte le Washington Post. Quelques heures après le décollage, une passagère a commencé à ressentir des crampes d'estomac. Après s'être rendue aux toilettes, elle a réalisé qu'elle était en train de mettre au monde un enfant... Alors même qu'elle ignorait être enceinte.

Heureusement, elle n'était pas seule pour faire face à cet événement peu ordinaire. Un médecin et trois infirmières, qui se trouvaient à bord, ont pris en charge la jeune mère et son nourrisson, né prématuré. "Elle a eu la présence d’esprit d’attraper le bébé et d’appeler à l’aide avant de s’évanouir", a expliqué le médecin au média américain, dont l'article a été repéré par Le Figaro.

L'enfant et sa mère ont été pris en charge

Et heureusement, car l'enfant, qui ne pesait qu'1,4 kilo, ne semblait pas en bonne santé. Le médecin précise auprès de nos confrères du Washington Post qu'il ne "respirait pas très bien". Utilisant des "outils" disponibles à bord de l'avion, les soignants se sont occupés du nourrisson : grâce à des lacets de chaussures ils ont ainsi coupé le cordon ombilical. Puis, avec une montre connectée, ils ont surveillé son rythme cardiaque. Enfin, une chaussette a été utilisée en guise de bonnet, afin qu'il ne prenne pas froid.

Lorsque l'avion a atterri, la jeune mère et son enfant ont été pris en charge par une équipe médicale, avant d'être hospitalisés pour plusieurs semaines. Et le médecin, rassurant au sujet de la santé du bébé, de conclure : "La première heure a été très délicate. [...] Mais heureusement, sa couleur s’est améliorée progressivement, sa respiration s’est calmée et il s’est réchauffé."