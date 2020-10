Emily Ratajkowski révèle sa grossesse surprise

publié le 27/10/2020 à 11:37

Emily Ratajkowski attend son premier enfant. La mannequin a annoncé la bonne nouvelle, qu'elle gardait surprise, dans un shooting et une interview réalisés pour le magazine américain Vogue. Les photos de son baby bump sont visibles sur les réseaux sociaux de la star et du magazine depuis la soirée du 26 octobre.

Emily Ratajkowski et son époux Sebastian Bear-McClard précisent dans un mini film réalisé par Lena Dunham (Girls) qui accompagne les photos, qu'ils ne souhaitent pas savoir le genre de leur premier enfant, avant un bon moment. "Nous ne saurons pas le genre de notre enfant jusqu'à ses 18 ans et c'est ainsi". Emily Ratajkowski ajoute qu'elle souhaite avoir une éducation "progressiste" pour son futur enfant.

Si le bébé est une fille, la mannequin qui a accusé en septembre dernier un photographe d'agression sexuelle, sait qu'elle pourra faire l'expérience de "la même misogynie subconsciente et intériorisée" contre laquelle la mannequin continue de lutter. Et si le bébé est un garçon, ce sera le défi de lui "apprendre comment se positionner dans le monde" en tant qu'homme blanc.

Emily Ratajkowski poursuit dans les colonnes de Vogue : "Je souhaite être un parent qui permet à ses enfants d'être eux-mêmes face à moi. Et pourtant je me rends compte que bien que je puisse espérer que mes enfants pourront trouver leur propre place dans le monde, ils seront quoiqu'il arrive confronté aux contraintes et constructions indéniables du genre avant de pouvoir parler, voire de naître".