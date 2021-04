publié le 19/04/2021 à 19:34

Tomber enceinte alors qu'on l'est déjà : on appelle ça la superfétation. Un phénomène extrêmement rare qu'a vécu une Britannique qui a accouché de jumeaux, conçus à trois semaines d'intervalle.

Lorsque que Rebecca Roberts apprend qu'elle est enceinte, le gynécologue est formel elle attend un seul bébé. C'est lors de la troisième échographie, à douze semaines de grossesse, que le médecin remarque qu'il y a désormais deux embryons. "J’ai cru que quelque chose d’horrible s’était produit", confie-t-elle au Washington Post.

En 25 ans de carrière, David Walker, le gynécologue-obstétricien qui a suivi la mère de famille, assure à ABC News qu'il n'avait jamais vu cela et qu'il a eu du mal à poser un diagnostic sur le phénomène. "Ce n’est qu’en effectuant régulièrement des scanners et en constatant que le taux de croissance était constamment en retard de trois semaines que nous avons compris qu’il s’agissait d’une superfétation", explique-t-il.

Que s'est-il passé ? Rebecca a ovulé une première fois, et l'ovaire libéré a été fécondé. Des semaines plus tard, le processus s'est reproduit. Moins de 10 cas du phénomène dans le monde avaient été enregistrés en 2008, selon un rapport de l’European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.

Rebecca Roberts a donné naissance aux jumeaux le 17 septembre 2020. Les deux bébé se portent bien.