Crédit : Titanic Museum Attraction via Facebook

Convenons-en, un musée dédié au plus tragiquement célèbre des paquebots, au beau milieu du Tennessee, aux États-Unis, relève de l'insolite. Et pourtant, la petite ville de Pigeon Hole abrite bien un Titanic Museum attraction. Ouvert en 2010 par un passionné, ce musée en forme de navire héberge plus de 400 reliques provenant d'expéditions sur l'épave.

Les visiteurs peuvent ainsi y emprunter le Grand Escalier, pelleter du "charbon" dans la chaufferie, ou encore se rendre sur le pont pour toucher un véritable iceberg conservé dans une eau à -2 degrés, à l'instar du bloc de glace, à l'origine, le 15 avril 1912, d'un des naufrages les plus sanglants de l'Histoire (plus de 1.500 morts).

Presque 110 ans après avoir sombré dans l'Atlantique nord, la malédiction du Titanic frapperait-elle encore ? Car le musée a annoncé mardi 3 août sur Facebook qu'une partie de son "mur d'iceberg" s'était effondrée la veille, en blessant trois visiteurs.

"Pour le moment, nous ne connaissons pas l'étendue de leurs blessures, et nos pensées et nos prières continuent d'accompagner tous ceux qui ont été touchés, y compris les premiers intervenants", explique Mary Kellogg Joslyn et John Joslyn, les propriétaires du musée.

Un accident, selon la presse locale, qui n'a pas empêché le musée de rouvrir ses portes dès le lendemain. "Le mur d'iceberg n'existe plus actuellement et la zone touchée a été bloquée (...) Nous prévoyons qu'il faudra au moins quatre semaines pour que l'iceberg se reconstitue", précise encore les responsables.

Le Tennessee n'est pas le seul endroit où la tragédie du Titanic continue à attirer les touristes. Au fin fond de la campagne chinoise, à Suining, une réplique grandeur nature du Titanic a également commencé à sortir de terre au milieu des champs, pour un parc à thème consacré au mythique paquebot qui devrait ouvrir à la fin de l'année. Deux à cinq millions de visiteurs sont attendus chaque année.