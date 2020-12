publié le 15/12/2020 à 19:35

Une bien mauvaise surprise pour cette famille américaine. Un jeune garçon, qui habite la ville de Wilton dans le Connecticut, a dépensé en quelques heures 16.000 dollars, soit environ 13.000 euros, en jouant au jeu vidéo Sonic Forces Racing Battle sur l'iPad de sa mère, explique BFMTV.

Le petit George Johnson a notamment acheté des formules onéreuses, comme ces packs allant jusqu'à 99,99 dollars pour débloquer des nouveaux personnages et des bonus. Il a même dépensé 2.500 dollars en une seule journée de jeu.

La mère du petit, Jessica Johnson, a d'abord pensé à des achats frauduleux : en juillet, elle dépose plainte et alerte sa banque et Apple, qui lui expliqueront qu'aucune fraude n'a été constatée puisque son téléphone n'a pas été volé ou piraté. Résultat : l'Américaine ne pourra pas se faire rembourser. "C'est comme si mon enfant de 6 ans faisait des lignes de cocaïne, de plus en plus grandes", confié la mère au New York Post.

Si elle reconnaît qu'il n'y avait pas de contrôle parental sur les jeux de son fils, Jessica Johnson estime que l'entreprise Apple a sa part de responsabilité. "Mon fils ne comprenait pas que l’argent demandé était réel. Comment le pouvait-il ? Il joue dans un monde virtuel. Pourquoi l’argent, lui, le serait-il ? Cela demanderait une connaissance du monde qu’il n’a pas encore", déplore la mère de famille.