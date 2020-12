Apple remplace l'écran de certains iPhone 11

publié le 07/12/2020 à 21:48

Si l'écran de votre iPhone 11 ne répond plus, vous pouvez peut-être le faire remplacer sans frais. Apple a lancé début décembre un programme de remplacement gratuit de l'écran de certains iPhone 11 dont l'interface tactile est touchée par un bug récurrent remonté par un certain nombre de clients du groupe technologique à travers le monde, rapporte le site spécialisé 01Net.

Le dysfonctionnement concerne l'écran des iPhone 11 classiques et non les modèles 11 Pro et 11 Pro Max. Il impacte l'interface tactile du téléphone qui ne répond plus aux commandes des utilisateurs en raison d'un problème matériel qui peut être corrigé en changeant une pièce mécanique.

Apple a mis à jour son site de support technique pour permettre aux clients qui pensent être concernés de renseigner le numéro de série de leur téléphone pour vérifier s'ils sont éligibles au remplacement gratuit de leur écran. Les modèles défectueux ont été commercialisés entre novembre 2019 et mai 2020. Seul un faible pourcentage souffre de ce problème, précise le groupe américain.

Les utilisateurs d'iPhone 11 présentant ce problème sont invités à prendre rendez-vous dans un Apple Store ou dans un centre de services agréé par la marque pour bénéficier de la réparation. Les personnes éligibles qui auraient déjà fait remplacer leur écran peuvent se faire rembourser. Le programme est valable pendant deux ans après l'achat du téléphone.