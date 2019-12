États-Unis : "Trump a peu de chances d'être destitué", assure un spécialiste

publié le 19/12/2019 à 10:12

La sentence a été prononcée ce jeudi 19 décembre vers 2 heures du matin à l'heure française et a fait l'effet d'une bombe. Une procédure de destitution, aussi appelée impeachment, est en cours aux États-Unis et vise le président Donald Trump.

Deux choses sont reprochées à l'actuel occupant de la Maison Blanche : "Avoir abusé de son pouvoir avec l'Ukraine d'une part" et, de l'autre, "d'avoir tout fait pour empêcher le Congrès d'enquêter sur ce même abus de pouvoir", explique Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis au micro de RTL.

La Chambre des représentants, à majorité démocrate, accuse Donald Trump d'avoir utilisé sa fonction à des fins personnelles en demandant l'ouverture d'une enquête en Ukraine sur Joe Biden, son principal rival politique démocrate. "Il a effectivement demandé au président ukrainien de rouvrir des enquêtes sur Joe Biden et son fils - c'était ce dernier qui était impliqué dans le pays d'Europe de l'Est", confirme Corentin Sellin.

Des suspicions mais pas de preuves

Les démocrates n'ont toutefois pas réussi à prouver de manière certaine si le président américain a suspendu l'assistance militaire pour l'Ukraine en contrepartie. "C'est ce qui serait le plus choquant", souligne le spécialiste des États-Unis. "Des témoignages ont amené des suspicions, mais il n'y a pas de preuves formelles", précise-t-il.

Donald Trump a refusé de coopérer avec l'enquête en impeachment de la Chambre des représentants, qui a fini par estimer qu'il s'agissait d'une manœuvre pour faire obstacle à son travail. "Le président américain a empêché ses plus proches collaborateurs d'aller témoigner devant la Chambre comme cela le leur avait été demandé", explique Corentin Sellin.

La Chambre des démocrates a adopté cette procédure de destitution avec 229 voix pour et 198 contre. Pour le spécialiste des États-Unis , c'est un événement "rare". "Ce n'est que la troisième fois en 230 ans d'histoire et la deuxième fois en vingt ans. On verra ce qu'il advient lors du procès au sénat. Mais il y a extrêmement peu de chances que Donald Trump soit destitué dans un sénat à majorité républicaine".

La procédure en valait-elle la peine ?

Donald Trump accuse par ailleurs les démocrates de vouloir en quelque sorte annuler le vote de millions d'Américains qui lui ont permis d'être président. "Il a une conception extrêmement verticale et autoritaire du pouvoir présidentiel. Il souhaiterait un pouvoir sans limites, où il serait le pilier des institutions", souligne Corentin Sellin. "La Chambre n'a fait qu'appliquer la Constitution. Mais cela en valait-il la peine sachant que Donald Trump ne sera pas destitué par le Sénat ?"



La candidature du milliardaire à la présidentielle de 2020 n'a pas pour autant du plomb dans l'aile. "Les lignes n'ont absolument pas bougé dans l'opinion publique. L'impact de la procédure est même plutôt en faveur de Donald Trump, qui est remonté dans les sondages en octobre dernier", explique le professeur agrégé. Le procès au Sénat se tiendra en janvier prochain.