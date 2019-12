Donald Trump et Greta Thunberg

et AFP

publié le 12/12/2019 à 17:16

Visiblement, Donald Trump a Greta Thunberg dans le viseur. Ce jeudi 12 décembre, le président américaine a réagi à un tweet la félicitant d'être devenue "personnalité de l'année" du magazine Time. Il a conseillé à la jeune militante suédoise de se "détendre" et d'aller au cinéma. "C'est ridicule. Greta doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux film avec un(e) ami(e) !", a-t-il déclaré. "Détends-toi, Greta, détends-toi !", a conclu le chef d'État.

Quelques heures après cette petite pic du président, Greta Thunberg a indirectement répondu non sans humour en changeant sa description sur Twitter. "Une adolescente travaillant sur son problème de gestion de la colère. Actuellement en train de me détendre et de regarder un bon vieux film à l'ancienne avec un ami", peut-on lire sur son profil.

À 16 ans, l'adolescente, qui a dit publiquement souffrir d'une forme légère d'autisme, est devenue mercredi la plus jeune "personnalité de l'année" du magazine Time. Lors d'un sommet de l'ONU sur le climat en septembre, elle s'en était pris aux puissants de la planète et avait lancé un regard noir à Donald Trump, climato-sceptique ayant retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.

En quelques semaines, la jeune suédoise est devenue l'égérie de la lutte contre le réchauffement climatique et le symbole de toute une génération excédée par l'inaction de la classe politique. "Wow, c'est incroyable, je partage ce grand honneur avec tous ceux du mouvement #FridaysForFuture et les militants du climat partout", a-t-elle réagi jeudi sur Twitter après l'annonce du magazine américain.