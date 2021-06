États-Unis : Sully, le célèbre pilote devenu ambassadeur

À quelques heures de la tant attendue rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève, le président américain a annoncé plusieurs postes d'ambassadeurs. Parmi les nominations, deux retiennent l'attention : celui en Israël et celui du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile, un pilote mondialement connu.

Cette thématique n'aurait habituellement pas attiré l'attention, mais il s'agit ici de Chesley B. Sullenberger, plus connu sous le nom de "Sully". Sully est ce pilote qui, le 15 janvier 2009, a posé son Airbus A320 en face de Manhattan, sur l’Hudson, quelques minutes après avoir décollé de la Guardia, en raison d'une panne sur deux moteurs. La tour de contrôle lui avait proposé des solutions alternatives, mais lui a choisi d’amerrir car il savait qu’il ne pourrait pas rejoindre un aéroport. Totale réussite pour cette opération puisque les 155 passagers sont ressortis sains et saufs.

Sa nomination n'est pas si surprenante, notamment parce qu'il était actif pendant la campagne présidentielle. Il s’était d'ailleurs illustré dans un clip sponsorisé par le Lincoln Project, un groupe de Républicains dissidents qui avaient un objectif : la défaite de Donald Trump. Sur les images, Chesley B. Sullenberger commence sur la notion de leadership. Il s’agit, selon lui, de servir une cause plus importante que sa propre personne, domaine dans lequel, dit-il, Donald Trump a misérablement échoué.

Thomas Nides à la tête de l'ambassade en Israël

La nomination de Sully comme ambassadeur auprès du Conseil de l'organisation de l'aviation civile peut également faire sourire. Dans le film Sully, qui retrace l'histoire de cet incroyable amerrissage sur l'Hudson avec Tom Hanks dans le rôle du pilote, on apprend qu'il a justement eu pas mal de problèmes avec cette institution, qui remettait en cause son choix.

Moins étonnante, mais beaucoup plus attendue, la nomination du nouvel ambassadeur américain en Israël, Thomas Nides. Le poste a toujours été sensible, mais d'autant plus en ce moment, après la guerre qui a opposé l’État Hébreu et le Hamas il y a un mois, et seulement deux jours après la nomination d’un nouveau gouvernement à Tel-Aviv. Cet ancien haut responsable du département d’État sous l’administration Obama s’était récemment opposé à la suppression des aides aux réfugiés palestiniens.

Même si Israël est toujours l’allié des États-Unis, l’ambassadeur sera plus mesuré que son prédécesseur David Friedman. La nouvelle administration ne devrait pas non plus revenir sur le déménagement de l’ambassade américaine. Elle est passée de Tel-Aviv à Jérusalem en mai 2018. La nomination de Thomas Nides doit encore être confirmée par le Sénat, à la majorité simple.

La mission s’annonce en tout cas compliquée. Il y a quelques heures encore, l’aviation israélienne a mené des frappes dans la bande de Gaza. Représailles à des lancers de ballons incendiaires depuis le territoire palestinien.