Israël-Palestine : frappes aériennes israéliennes contre la bande de Gaza

L'aviation israélienne a mené, mercredi 16 juin, des frappes dans la bande de Gaza en réponse à des lancers de ballons incendiaires depuis ce territoire palestinien vers le sud israélien, mardi 15 juin, selon des sources sécuritaires palestiniennes et des témoins. Ces frappes sont les premiers incidents importants entre Israël et Gaza depuis un cessez-le-feu, le 21 mai dernier, qui avait mis fin à 11 jours d'une guerre-éclair ayant fait 260 morts côté palestinien et 13 morts en Israël.

Selon des sources palestiniennes, l'aviation israélienne a visé au moins un site à l'est de Khan Younès, une ville située au sud de la bande de Gaza qui compte deux millions d'habitants. Environ un millier d'appartements, de bureaux et de commerces ont été détruits lors de la dernière guerre avec Israël. Un photographe de l'AFP présent à Khan Younès a, par ailleurs, vu des déflagrations.

Une vingtaine d'incendies dans le sud israélien

Ces frappes israéliennes contre le territoire palestinien sont les premières depuis l'arrivée au pouvoir d'une coalition hétéroclite dimanche 13 juin, ayant mis fin à 12 ans de règne de Benjamin Netanyahu. Les frappes aériennes et les lancers de ballons incendiaires ont provoqué une vingtaine d'incendies dans le sud de l'Israël selon les pompiers locaux, qui sont intervenus en marge de manifestations nationalistes à Jérusalem-Est, ayant réuni plus d'un millier de personnes.

Les États-Unis et l'ONU avaient appelé à la "retenue" avant cette marche controversée que le nouveau gouvernement israélien de Naftali Bennett, en fonction depuis dimanche, avait autorisé, tout en balisant son tracé pour éviter des confrontations avec les Palestiniens.

Quant à lui, le mouvement Hamas avait menacé Israël de représailles si cette marche célébrant la prise de contrôle et l'annexion de Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville Sainte par l'armée israélienne en 1967, s'aventurait notamment dans les quartiers musulmans de la Vieille Ville.