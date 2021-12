Les bougies odorantes en disent long sur la crise sanitaire. La perte d'odorat est rapidement devenue l'un des premiers symptômes connus de la Covid-19, au même titre que la perte du goût. Les personnes infectées sont incapables de discerner la moindre odeur parfois pendant de longs mois.

Dans ce cas, il devient assez difficile de profiter des dernières bougies odorantes que l'on vient de s'acheter. Alors, on se plaint que la bougie n'émet aucune odeur et on lui attribue une mauvaise note. Ce phénomène est devenu récurent aux États-Unis à mesure que l'épidémie a pris de l'ampleur.

Sur Twitter, un internaute a remarqué une certaine corrélation entre le nombre de nouveaux cas de Covid-19 et la hausse du nombre de remarques négatives à l'encontre de ces bougies. Avant la crise sanitaire, les notes variaient entre 4 et 4,5 étoiles, nous apprend le Washington Post, mais depuis le mois de janvier 2020, les notes ont drastiquement chuté et le nombre de personnes se plaignant qu'elles n'émettent aucune odeur n'a cessé de croître.