Emily in Paris : quand un membre du gouvernement réagit au train de nuit

Lily Collins et son béret déjà célèbre dans "Emily in Paris"

La communication est pour le moins étonnante. Depuis le 22 décembre dernier, Netflix propose aux internautes français la seconde saison des aventures parisiennes d'Emily Cooper dans Emily in Paris, une sortie dont a profité JoëlGiraud, Secrétaire d’État chargé de la Ruralité.

Dans cette nouvelle saison, au fil des épisodes, le personnage principal est amené à voyager dans l'Hexagone. C'est donc dans un train qui semble très luxueux qu'Emily se rend dan la ville de Saint-Tropez.

Un cliché qui, semble-t-il n'a pas échappé à certains membres du gouvernement. Comme Joël Giraud qui, à bord d'un des nouveaux trains de nuit de la SNCF, a décidé de faire la comparaison avec une des scènes du show surfant sur les clichés de la vie parisienne. "Emily in the train de nuit exagère peut-être en se rendant à Saint-Tropez. On peut tout de même se réveiller au cœur des Alpes et voyager dans des voitures totalement rénovées", a-t-il écrit ce mercredi 22 décembre dans un tweet aux allures de communication.

Dans son message, le secrétaire d'État fait référence à la réouverture, quelques semaines plus tôt, de la ligne nocturne entre Paris et Briançon (Hautes-Alpes) par le groupe ferroviaire français.