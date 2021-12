Noël : quand les Ultras du PSG reprennent “Petit papa Noël”

La magie de Noël fait son effet même au Parc des Princes. Alors que les débats concernant les supporters de football se multiplient dans les médias, des Ultras du Paris Saint-Germain ont su donner une image touchante à leur passion, en reprenant "Petit papa Noël".

Le mercredi 22 décembre, le Paris Saint-Germain arrache le nul à domicile face au RC Lens grâce à un but de Mauro Icardi dans les arrêts de jeu. L'ambiance n'était pas à la fête dans les tribunes, qui se sont rapidement vidées. C'était sans compter sur les ultras parisiens qui avaient déjà la tête aux fêtes de fin d'année.

"Le chant a été lancé par nous même, le CUP (Collectif Ultra Paris). C'est un chant qui s'est fait naturellement, pendant qu'on attendait de pouvoir sortir du parcage", nous confie un supporter présent sur place. "En général, quand on est dans l'attente comme ça, on fait passer le temps comme on peut".