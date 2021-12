Les autorités sanitaires de New York ont constaté en ce week end de Noël une hausse du nombre d'enfants hospitalisés en lien avec le coronavirus, dans un contexte où le variant Omicron continue de se propager aux États-Unis. En effet, le département de la santé de l'État de New York a annoncé surveiller "de près une tendance à la hausse des hospitalisations pédiatriques associées au Covid-19", dans un communiqué publié vendredi.

"La plus forte hausse concerne la ville de New York avec des admissions qui ont quadruplé" entre la semaine du 5 décembre et celle du 19 décembre, est-il précisé. La moitié de ces admissions concerne des enfants de moins de 5 ans, donc qui ne sont pas encore en âge d'être vaccinés.

Le nombre de cas positifs de Covid-19 dans le pays continue d'augmenter, avec près de 190.000 nouveaux cas quotidiens sur les sept derniers jours en moyenne, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins.