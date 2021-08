États-Unis : pourquoi la fête d'anniversaire de Barack Obama suscite des critiques

C'est un évènement qui fait du bruit avant même d'avoir commencé. Les 60 ans de Barack Obama suscitent les critiques, particulièrement celles du camp Républicain, à l'heure où le variant Delta poursuit sa propagation aux États-Unis, comme dans le monde.

Né le 4 août, l'ancien président va célébrer son anniversaire en fin de semaine, sur l'île huppée de Martha's Vineyard. Selon des sources anonymes, citées par la presse américaine, la fête devrait avoir lieu dans le respect des directives des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence de santé publique des États-Unis.

Ainsi, tous les invités devront être vaccinés et avoir été testés négatifs, assurent ces mêmes sources. L'événement doit se dérouler en extérieur et un "coordinateur Covid" sera présent sur les lieux. Le rôle exact de ce dernier n'a pas été précisé. De plus, Martha's Vineyard, qui se situe dans l'État du Massachusetts, ne présentait lundi qu'un niveau modéré de transmission du virus, selon les données du CDC, ce qui ne déclenche pas l'activation des nouvelles mesures.

Les Républicains se moquent de la situation

L'élu républicain Jim Jordan, fidèle de Donald Trump, a ironisé de la situation sur Twitter en affirmant que les démocrates, "si c'était la fête d'anniversaire du président Trump", dénonceraient un "dangereux événement super-propagateur" et concluraient que les organisateurs d'un tel rassemblement "tuent des gens". "Y a-t-il une exception pour les fêtes auxquelles participent les riches célébrités libérales ?" s'est pour sa part interrogée la cheffe du parti Républicain, Ronna McDaniel.

"Les démocrates exigeront-ils qu'il (Obama) demande à tous ses invités de porter le masque ?", a ajouté Lance Gooden, un autre élu républicain. Ce à quoi, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a rétorqué en affirmant que "l'ancien président, qui soutient la vaccination et le respect des conseils des experts de santé publique, se les applique aussi certainement à lui-même". Pour l'heure, il n'est pas prévu que l'actuel président Joe Biden prenne part à l'évènement.

Lors de son mandat, l'administration Trump avait plusieurs fois fait les gros titres après avoir organisé plusieurs événements non-masqués à la Maison Blanche, dans des ministères, ou encore tenu des meetings de campagne, parfois au plus fort de la pandémie de coronavirus, et avant l'arrivée de la vaccination. Par ailleurs, la cérémonie en l'honneur de la nomination à la Cour suprême de la juge Amy Coney Barrett, avait notamment été suspectée d'avoir conduit à la contamination d'une douzaine de personnes dont Donald Trump lui-même.