publié le 22/05/2021 à 13:49

Aux États-Unis, 48% de la population est vaccinée et même si la couverture vaccinale continue de progresser, il devient de plus en plus difficile de convaincre les candidats restants. Après avoir tenté de leur offrir des burgers ou des donuts, on promet désormais aux Américains vaccinés qu'ils auront plus de chance de trouver l'âme sœur.

Les applis comme Tinder, OK Cupid et les autres ont prévu des options spéciales pour leurs utilisateurs vaccinés. Elles leur donneront la possibilité d'ajouter un badge, une mention "vacciné", de rechercher un partenaire avec un filtre statut de vaccination ou sur Tinder vous aurez plus de chances de voir votre profil sélectionné d'un swipe (un glissement vers la droite, NDLR) si vous êtes déjà immunisé contre la Covid.

C'est une stratégie de la Maison blanche pour encourager les jeunes à se motiver. Depuis un mois, les vaccinations se ralentissent et Washington veut absolument atteindre son objectif de 70% de primo-vaccinés pour le 4 juillet. Or, pour l'instant ce taux plafonne à 60%. Pour les convaincre un peu plus, les applications l'assurent c'est plus sexy d'être vacciné ou en passe de l'être, on reçoit en moyenne 14% de demandes de rencontre en plus.