États-Unis : l’incroyable histoire des pommeaux de douche de Donald Trump

Les États-Unis plus écolos maintenant qu'à l'époque de Donald Trump. L'ancien président américain au brushing toujours impeccable avait estimé que le débit des pommeaux de douche n'était pas suffisant pour laver sa crinière volumineuse. Il avait donc annulé une décision de l'administration Obama qui avait été à l'origine de la mesure de limitation. Mais, à son tour, Joe Biden a fait annuler la décision de son prédécesseur.

C'est une bonne nouvelle pour l’environnement. Certainement moins pour l’ancien président des États-Unis. Rappelez vous. "Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mes cheveux doivent avoir l’air parfaits. Parfaits", avait-il notamment déclaré en 2020. Donald Trump expliquait pourquoi il allait contre une loi fédérale datant de 1992 limitant le débit délivré par un pommeau de douche à neuf litres et demi d’eau par minute.

L’administration Obama avait ensuite été plus loin, en réduisant cela à l’ensemble des pommeaux reliés à une même douche. Donc, si vous aviez une douche multi-jets, forcément, les débits devenaient riquiquis.

Des économies financières et d'eau

Jusqu'en 2020, ces mesures autour des pommeaux de douche avaient permis d’économiser 111 milliards de dollars en factures d’eau et d’énergie, et surtout plus de 16 trillions de litres d’eau, ce qui équivaut à 107 millions de baignoires remplies.